Cds - Da Verona al Verona: l'anno devastante con Gattuso, la rivoluzione ed ora la storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Verona al Verona: così ADL ha rotto con il passato, titola il Corriere dello Sport che analizza gli ultimi incroci con i gialloblù e parte dalla "fatal Verona" del 24 gennaio del 2021, gara finita 3-1 per i discepoli di Juric e ADL diede formalmente il via ad un’epoca nuova: "Una telefonata a Benitez - anzi due, forse tre - e una poi una - macché, due, pure tre - a Luciano Spalletti, una settimana di riflessioni, poi un’altra e un’altra ancora, prima di soprassedere, ripensarci, lasciare Gattuso al proprio posto e accorgersi che a maggio stavolta ad essere fatale sarebbe stato il Verona. L’ultima picconata ad una stagione devastante, le nove sconfitte, l'eliminazione dal Granada in Europa League".