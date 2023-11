CdS - Dal secondo tempo di Napoli il Milan è entrato in un calcio di involuzione

Dal secondo tempo al Maradona il Milan è entrato in un calcio di inattesa involuzione, un calcio confuso e incerto di cui aveva già mandato alcuni segnali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"I due mondi di Milano". Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza così le due facce del capoluogo lombardo, dopo il successo dell'Inter in casa dell'Atalanta e il ko del Milan a San Siro contro l'Udinese: "Una squadra vera e l’altra smarrita, una squadra con grandi giocatori e l’altra che non riesce più a trovarli, l’Inter festeggiata dalla sua gente a Bergamo, il Milan battuto e fischiato a San Siro. […]

La differenza fra le milanesi è chiara, anche se non è stato facile, e non poteva esserlo, nemmeno per l’Inter contro l’Atalanta. […] L’Inter è la giusta e logica capolista di questo campionato, ha in mezzo al campo un numero 20 che in certi momenti, come nel momento della palla straordinaria per Darmian, significa doppio 10, ha in attacco un altro 10 disegnato sulla maglia che segna un gol degno di quel numero e allunga nella classifica dei cannonieri, ha Calhanoglu, Lautaro Martinez e un “gregariato” da far paura, a vederla davanti all’Atalanta si fatica a immaginare nel nostro campionato un’altra squadra dello stesso livello. […]

Dal secondo tempo al Maradona il Milan è entrato in un calcio di inattesa involuzione, un calcio confuso e incerto di cui aveva già mandato alcuni segnali anche prima di Napoli. Rimontato dalla squadra di Garcia, contro l’Udinese ha giocato un partita senza senso, piena di errori tecnici e soprattutto basato su una scelta di Pioli che non ha convinto fin dalle prime battute, quella del doppio centravanti".