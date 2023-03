CdS - Dalle bandiere alle maglie scudettate: ai napoletani togliete tutto ma non la scaramanzia

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, a due giorni dalla sconfitta contro la Lazio, scrive quanto segue sulla scaramanzia che sembrava scomparsa

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, a due giorni dalla sconfitta contro la Lazio, scrive quanto segue sulla scaramanzia che sembrava scomparsa: "Rimuoveranno le bandiere dai balconi e porteranno via i cartonati dai Quartieri, pregheranno gli ambulanti di fare a meno di magliette scudettate e smetteranno persino di cantare «la capolista se ne va», invocheranno prudenza e quindi di tener nascoste in garage le macchine (già) bardate a festa, magari s’infileranno in una dieta ad oltranza, niente torte mascherate, e poi chissà cos’altro s’inventeranno: toglietegli tutto, insomma, a questo popolo che pareva essere andato ben oltre se stesso, ma non la scaramanzia".