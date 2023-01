Cds - Date lo Scudetto al Napoli! E seguitelo tutti: è il club da seguire d'esempio!

Lo scrive in un editoriale il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, raccontando che "la differenza è stata impressionante"

"Mi sta bene tutto: entusiasmo, realismo, gufismo, pompierismo, milanistismo. Di certo, la squadra che ieri sera con un calcio bellissimo ha dominato la Juve, segnando cinque gol in settanta minuti a una difesa che per otto partite di fila non ne aveva subito alcuno; beh, quella squadra lo scudetto meriterebbe di riceverlo già oggi", scrive in un editoriale il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, raccontando che "la differenza è stata impressionante. Quando Osi è in serate come questa il Napoli gioca in dodici e l’avversario in dieci (Bremer devastato). Ma quando dietro il nigeriano si muovono di nuovo i migliori Kvara, Lobotka e Kim, fenomeni e sorprese dei primi tre mesi, assistiamo a qualcosa di calcisticamente strepitoso