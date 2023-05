Cds - Demme e Ndombele in uscita: il Napoli sfida l'Inter per Frattesi

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che propone due nomi di calciatori attenzionati dal club azzurro.

Il Napoli a caccia di rinforzi a centrocampo, dove in estate dovrà registrare sicuramente due partenze: quella di Diego Demme e di Tanguy Ndombele. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che propone due nomi di calciatori attenzionati dal club azzurro.

"Davide Frattesi (23 anni, 24 a settembre), uno dei centrocampisti che andrà acquistato per fronteggiare la diaspora: Ndombele tornerà al Tottenham; Demme cercherà spazi che non ha più trovato; al Napoli, servirà aggiungere non solo centimetri, ma anche energia. C’è un altro ring idealmente attrezzato, è quello sul quale si sposterà il match con il Milan che si è tuffato su Kamada (26), giapponese con varie anime - esterno, mediano - che dall’Eintracht Francoforte si svincolerà il 30 giugno a parametro zero: il Napoli s’è informato ma il Diavolo ha fatto pentole e coperchi e sta un pezzo avanti.