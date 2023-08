CdS - Demme vuole solo l’Hertha: la richiesta del Napoli blocca l'affare

Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Diego Demme, invece, è in attesa che l’Hertha Berlino trovi l’accordo economico con il Napoli: è fuori rosa e ha scelto il club tedesco da mesi, non vuole altro che trasferirsi a Berlino nonostante la squadra sia retrocessa e l’ingaggio sarebbe nettamente inferiore a quello attuale (guadegnerebbe 1,5 milioni a stagione per tre anni)". Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Indosserebbe anche la fascia di capitano: un onore. Il fatto, però, è che il Napoli chiede un milione e mezzo per il suo cartellino (a luglio chiedeva 6 milioni) e l’Hertha può investire soltanto dopo una cessione. Si vedrà, ma Demme attende con fiducia" scrive il quotidiano.