Cds - Di ADL è rimasto il folclore, in otto mesi ha demolito un progetto di vent’anni

Così scrive su Aurelio De Laurentiis l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli è stato smontato, anzi demolito, pezzo su pezzo, e l’esercizio è risultato assai più semplice della costruzione di quel capolavoro che rimane come monumento alla memoria di un passato che pare irriproducibile". Così scrive su Aurelio De Laurentiis l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per molto meno, in un altrove, si ricorrerebbe all’impeachment, istituto che nel calcio non viene riconosciuto, soprattutto se il CdA è un affare di famiglia. Ma basterebbe mettere assieme i cocci di questi “tragici” otto mesi per rendersi conto che sta scadendo un tempo, che quell’uomo solo al comando non è più lo stesso – neanche la sua più pallida ed insospettabile controfigura – del De Laurentiis che in venti anni ha tinteggiato un’era con le sue visioni, mentre ora è rimasto il folclore.

Convinto d’essere in possesso di poteri magici da poterlo trasformare in uno e trino, l’Adl post-scudetto ha frantumato non esclusivamente quel Progetto ch’è esistito e gli è appartenuto ma anche se stesso, le sue intuizioni, un vissuto che è scandito dai successi e da una opulenza economica dei bilanci che però diventa marginale".