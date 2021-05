CdS - Doveri e Mazzoleni, stagione finita! Non saranno più designati per quest'anno

Doveri e Mazzoleni, dopo le polemiche post Benevento-Cagliari, sono stati fermati per un turno dal designatore Rizzoli. In realtà, la punizione per entrambi potrebbe essere molto più severa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, fa sapere che entrambi potrebbero restare fuori fino al termine di campionato. Il quotidiano scrive: "Sarebbe da scellerati anche solo pensare di riproporli in una delle venti partite che restano negli ultimi due weekend di campionato".