Cds - Dragowski ha un conto in sospeso col Napoli: vuole vendicare il 6-0 di gennaio

La partita di domani tra Fiorentina e Napoli sarà la prima occasione per Dragowski per vendicare il 6-0 che i viola subirono contro gli azzurri nel gennaio 2021 che è anche il peggior passivo mai subito dal classe '97 . Come riporta il Corriere dello Sport, il polacco infatti al ritorno non giocò per un problema fisico e non vede l'ora di alzare un vero e proprio muro fatto di rabbia e orgoglio. Il 24enne è abituato a sfide difficili e alla necessità di dimostrare sempre qualcosa in una piazza spesso diffidente nei suoi confronti, ma a Udine ha ottenuto, per la prima volta, un clean sheet e ora vorrebbe superare l'esame Lozano-Osimhen-Insigne.