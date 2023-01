CdS - Dubbio Dumfries: "Non sarebbe sorprendente vedere Darmian a destra"

"Dzeko o Lautaro? "Il bosniaco è il naturale favorito, essendo rimasto alla Pinetina durante il Mondiale e avendo lavorato senza intoppi. Sotto questo aspetto, è probabilmente l’attaccante più in forma, o comunque con maggiore autonomia".

Per il resto, dubbio a destra considerando che Dumfries non è ancora brillantissimo dopo il Mondiale: "Inzaghi conta sulla sua fisicità e pure sui suoi raddoppi contro Kvaratskhelia, ma non sarebbe così sorprendente se al suo posto ci fosse Darmian, più di Bellanova".