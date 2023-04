CdS duro: "Indecente sbilanciarsi alla fine! Demme campione mondiale di retropassaggi"

Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport non utilizza mezzi termini per descrivere la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona

Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport non utilizza mezzi termini per descrivere la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona: "Resta il fatto che la ciabattata di questo giovane carneade (Ngonge ndr), figlio della interessata esterofilia del calcio italiano, dovrebbe essere di lezione. Poiché non è ammissibile per una squadra che punti a traguardi ambiziosi scoprirsi in una maniera così indecente. Intendiamoci, il rischio di perdere il possesso sulla trequarti è una circostanza da mettere in conto.