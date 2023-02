CdS elogia Di Lorenzo, capitano normale: "Per essere leader non serve urlare"

Prima stagione da capitano per Giovanni Di Lorenzo, quello che il Corriere dello Sport rinomina "capitano normale".

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima stagione da capitano per Giovanni Di Lorenzo, quello che il Corriere dello Sport rinomina "capitano normale". Questo è quanto si legge sul quotidiano: "Per addolcire l’atmosfera, c’è bisogno di offrire riferimenti certi, autorevoli, equilibrati: un capitano è modello in cui specchiarsi, capace di governare gli umori e di rappresentarli con garbo. Di Lorenzo non è un basso profilo, semmai l’esatto contrario, perché per essere leader non è necessario urlare, e poi sulla fascia non si sta defilati, semmai si domina meglio ogni diagonale".