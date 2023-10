Cds elogia Natan: "Subito riferimento in difesa. E che conferma col Real Madrid"

Prove convincenti, pochi errori, tanti applausi, statistiche a supporto delle sue doti e una prova col Real Madrid di grande concentrazione

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, da quando ha conquistato la maglia da titolare, il 24 settembre a Bologna dopo l’apparizione fugace di Braga, Natan è diventato subito riferimento del reparto. Prove convincenti, pochi errori, tanti applausi, statistiche a supporto delle sue doti e una prova col Real Madrid di grande concentrazione e personalità: zero dribbling subiti, molti duelli vinti e tanta precisione in fase d’impostazione. Ostigard è stato degno alleato, ora toccherà a Rrahmani supportare la sua crescita.