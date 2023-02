Cds esalta la Fiorentina con un paragone forte: "Palleggio inferiore solo al Napoli"

Scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Juventus-Fiorentina è il derby dell’incompiutezza".

Critiche poi al gioco dei bianconeri che "stanno arroccati in un catenaccio geometrico, che vale la seconda difesa del campionato, senza un gioco che definisca non dico un’identità, ma almeno un’idea". Mentre la Fiorentina è solo una big "dalla cintola in giù", cioè fino alla tre quarti: "dove palleggia con una fluidità inferiore solo al Napoli".