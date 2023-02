Cds - Fu Allegri a consigliare Spalletti a De Laurentiis: "Lo prenda, è bravissimo!"

Fu Allegri a consigliare Spalletti a De Laurentiis. Il retroscena lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Fu Allegri a consigliare Spalletti a De Laurentiis. Il retroscena lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Estate 2021, via Gattuso, corte vana ad Allegri: "Dopo aver detto a Aurelio De Laurentiis che al Napoli non sarebbe più andato (erano arrivati ai contratti) Allegri ebbe parole di stima per Spalletti che il presidente aveva bloccato da molto tempo" si legge.