CdS - Gabri Veiga è rimasto una terribile ossessione: così ADL ha dato sterzata al mercato

Sul Corriere dello Sport si parla della trattativa lampo condotta per Lindstrom

"Stavolta no, meglio evitare gli spigoli e pure le perdite di tempo, che lasciano sempre ombre tra le pieghe del mercato". Sul Corriere dello Sport si parla della trattativa lampo condotta per Lindstrom: "La finta di Gabri Veiga è rimasta una terribile ossessione però per smetterla di sognarsela anche di giorno, l’unica mossa utile e decisiva non poteva che essere il contropiede.

Quando il trequartista spagnolo s’è dileguato tra i milioni di dollari che gli stanno piovendo addosso in Arabia Saudita, il Napoli ha deciso senza più indugiare, perché in quel senso aveva già dato: avendo Zielinski (e che Zielinski), si poteva pure pensare di dare una sterzata all’idea e all’organico e Jesper Lindstrøm, un altro «bambino» baciato dagli dei è diventato il colpo da assestare (quasi) sul suono della sirena.