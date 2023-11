Cds - Garcia, ci risiamo: la sfida contro l'Empoli decisiva per il tecnico del Napoli

Il Napoli domenica alle 12.30 ospiterà l'Empoli al Maradona, stadio tabù

Altro esame decisivo per l'allenatore del Napoli Rudi Garcia. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - non ha per nulla gradito il pareggio interno contro l'Union Berlino e dopo la partita del Maradona ha chiamato a rapporto la squadra, ma soprattutto l'allenatore che adesso è chiamato a un'immediato riscatto se non vuole tornare in discussione durante la prossima sosta.

Il Napoli domenica alle 12.30 ospiterà l'Empoli al Maradona, stadio tabù in cui Di Lorenzo e compagni in questo avvio di stagione hanno conquistato due sole vittorie in sette partite. In quell'occasione, il manager francese sarà chiamato a vincere se non vuole tornare sulla graticola.