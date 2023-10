CdS - Garcia ha tre giorni per decidere il sostituto di Osimhen

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul ballottaggio che riguarda Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori in vista della trasferta di Verona.

Rudi Garcia ha tre giorni per decidere il sostituto di Osimhen. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul ballottaggio che riguarda Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori in vista della trasferta di Verona.

“Garcia sente il venticello caldo della sfida di andata in campionato, a San Siro, la torsione in area di Simeone. Con il Torino e a Cremona si ripeterono le scene e si dissolsero i dubbi. C’è una contromossa con un 9 che sia un 81, modello Raspadori; o come un 18, stile Simeone. Garcia ha tre giorni per decidere se stia meglio l’argentino oppure se convenga affidarsi all’azzurro”.