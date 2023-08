CdS - Garcia non cambia idea su Zanoli: il Napoli appoggia la scelta del mister

Zanoli non si muove: questa la decisione di Rudi Garcia, nonostante le molte offerte arrivare per il giovane laterale.

Zanoli non si muove: questa la decisione di Rudi Garcia, nonostante le molte offerte arrivare per il giovane laterale. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un po’ il discorso che sta provando a fare Alessandro Zanoli, 22 anni, promosso e anche consacrato pubblicamente da Garcia dopo la partita di Frosinone - «Per me deve restare», ha detto -, ma inevitabilmente preoccupato di vivere mesi e mesi all’ombra di quel mostro sacro di nome Di Lorenzo (tanto che a gennaio, con mezzo scudetto cucito, ha scelto la Samp).

Lo Sporting Lisbona vorrebbe acquistarlo e non se ne parla, mentre il Genoa lo vorrebbe in prestito. La posizione del Napoli, per il momento, è quella di Rudi: non c’è l’intenzione di cederlo".