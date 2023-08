Cds - Garcia rifletta: il 4-4-2 non è nella natura del Napoli

L'inviato del Corriere dello Sport ha commentato l'amichevole del Napoli contro il Girona

L'inviato del Corriere dello Sport ha commentato l'amichevole del Napoli contro il Girona: "Le partite, di questi tempi, hanno valore esplorativo, servono per mettersi a nudo e tentare di capire dove siano i nei: e a Rudi Garcia, che ne ha viste eccome, tornare in albergo è servito per starsene un po’ da solo, per pensare che non si cambia l’anima del Napoli, che il 4-4-2 o 4-2-4 è un teorema inconciliabile con la sua natura; e che però, ora, pure nel tridente privato di Osi da un affaticamento muscolare, si scatena un effetto placebo utile per passarsela meglio".