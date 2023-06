Cds - Garcia sogna di vincere la Champions: spunta sua frase di anni fa

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Rudi Garcia venne cacciato a inizio gennaio 2016

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Rudi Garcia venne cacciato dalla Roma a inizio gennaio 2016, comunque dopo una vittoria e due pareggi e con gli ottavi di Champions in tasca. Insolito. Lui si è ricostruito nella sua Francia, soprattutto al Lione dove ha raggiunto una semifinale eliminando la Juve di Ronaldo e il City di Guardiola (2020). Ora sogna di vincerla, la Champions. E’ il suo grande obiettivo, come confidò in un pranzo all’Eur scrutando Roma dall’alto, quando l’addio era già stato elaborato e i tifosi gli si avvicinavano chiedendo lumi sul futuro.