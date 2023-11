CdS - Garcia studia una mini rivoluzione per Salerno: occhio a Lindstrom

Il tecnico francese potrebbe operare qualche cambio nell'undici iniziale per il match che si giocherà sabato alle ore 15 all'Arechi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia e la formazione anti-Salernitana. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico francese potrebbe operare qualche cambio nell'undici iniziale per il match che si giocherà sabato alle ore 15 all'Arechi: "In difesa potrebbero rivedersi dal primo minuto Ostigard e Juan Jesus. Il brasiliano è rientrato a pieno regime in gruppo dopo l'infortunio. A centrocampo certo il rientro di Anguissa mentre potrebbero riposare uno tra Zielinski e Lobotka con Cajuste, Gaetano ed Elmas che scalpitano.

In attacco dovrebbe spuntarla ancora Raspadori. Sull'out sinistro difensivo Olivera appare in vantaggio su Mario Rui. Occhio poi anche a Lindstrom che potrebbe essere la sorpresa di giornata".

Questa la probabile formazione proposta dal Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia.