CdS - Gestione Garcia sarà parentesi da cancellare dalla memoria di milioni di tifosi

Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport commenta il tracollo del Napoli a Empoli, evidenziando in modo netto l'esigenza di cambiare tecnico: "Centocinquanta giorni esatti. Quasi cinque mesi. Sono bastati per rovinare tutto, per distruggere un sogno. La gestione Garcia sarà una parentesi da cancellare il più in fretta possibile dalla memoria di milioni di tifosi, il Napoli che aveva stracciato il campionato e incantato l’Europa non può essere svanito nel nulla. I

l flop dell’allenatore francese è certificato dai numeri, la bocciatura con i fischi al Maradona il sigillo finale di un’avventura che ha toccato livelli assurdi e sorpreso soprattutto per scelte inspiegabili".