Cds - Già finito l'entusiasmo del cambiamento: il lavoro di Spalletti sarà durissimo

Possono bastare 97 minuti francamente tristi in Macedonia per spegnere tutto l’entusiasmo, tutta l’energia positiva?

TuttoNapoli.net

Possono bastare 97 minuti francamente tristi in Macedonia per spegnere tutto l’entusiasmo, tutta l’energia positiva prodotta da un cambiamento mai così gradito agli italiani? E' l'interrogativo del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, in un fondo nel day after del brutto esordio di Luciano Spalletti alla guida dell'Italia:

"Da tempo non riusciamo a presentare una squadra in grado di mostrare la propria superiorità: qualsiasi avversario, perfino il più debole, ci complica la partita e l’esistenza. Per dire, il macedone Ashkovski è attualmente senza squadra: si allena da solo ed è riuscito a giocare 70 minuti. Al suo posto è entrato Dimoski che fino all’anno scorso era a Strumica ed è stato venduto per la bellezza di 70mila euro. Dico subito che non mi è piaciuto nessuno degli azzurri. Proprio come nelle uscite più recenti, al di là del terzo posto ottenuto con le unghie nella Nations League. Abbiamo avuto la conferma che il lavoro di Spalletti sarà durissimo, dovendo fare con quel poco che la serie A è in grado di offrirgli".