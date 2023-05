CdS - Giuntoli in arrivo alla Juve, con lui anche Pompilio

E Giuntoli non sarà da solo: "tra i collaboratori a cui non vorrebbe (non vorrà) rinunciare c'è anche il braccio destro di sempre Giuseppe Pompilio

"Juve, Giuntoli in arrivo. E insieme a lui c'è anche Pompilio" scrive il Corriere dello Sport. Sembra essere ormai un vero e proprio conto alla rovescia per il passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus. Il ds dello Scudetto azzurro si appresta ad accettare la corte bianconera, per dare il via alla rifondazione societaria.

E Giuntoli non sarà da solo: "tra i collaboratori a cui non vorrebbe (non vorrà) rinunciare c'è anche il braccio destro di sempre Giuseppe Pompilio, con un ex Napoli come Stefano Stefanelli che da Cesena potrebbe arrivare alla Juve magari per occuparsi della Next Gen". Potrebbe restare in sella anche Federico Cherubini con un nuovo ruolo: potrebbe tornare a essere coordinatore delle squadre bianconere. Da valutare invece la posizione di Giovanni Manna, in lizza per il post Accardi a Empoli.