Cds ha dubbi su Solbakken: "Gli serve tempo, ha sempre giocato nel 4-3-3"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, parla di Solbakken, vecchio obiettivo di mercato del Napoli

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, parla di Solbakken, vecchio obiettivo di mercato del Napoli, ieri pochi minuti in campo con la Roma: "Solbakken deve essere ancora resettato: serve tempo. Il norvegese ha qualità tecniche e fisiche, ma ha sempre giocato nel 4-3- 3 aperto in fascia. Non può fare il lavoro di Zalewski e El Shaarawy perché non ha attitudini difensive e in avanti non si è mai mosso tra le linee come Pellegrini e Dybala. Proviene da un altro calcio e quattro settimane di lavoro non sono state sufficienti per farlo entrare in un’organizzazione che non conosce".