CdS - I 70mln per Kvara hanno prodotto un effetto cappio: prezzi esagerati per il Napoli

vedi letture

Il Napoli alla fine dovrebbe prendere Allan Saint-Maximin, perché le prime scelte per l'attacco costano troppo, ancor di più per il club azzurro. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "I 70 milioni incassati dal Psg per la cessione di Khvicha hanno prodotto un effetto cappio: tutta Europa sa che il Napoli ha un tesoro e i prezzi, già lievitati enormemente in questa sessione di mercato, sono cresciuti ancor di più.

Manna ha lavorato anche per Karim Adeyemi del Dortmund, ma il giocatore ha sempre rifiutato, e Noa Lang del Psv, ma gli olandesi l’hanno bloccato. E alla fine, dopo aver valutato Francis Amuzu dell’Anderlecht, 25 anni, si è affidato a Saint-Maximin".