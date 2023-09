Cds - Il mercato (finora) non ha inciso: solo due le novità di Garcia

E' difficile per Rudi non affidarsi allo storico, al patrimonio umano di qualità e talento messo insieme dal club nelle precedenti stagioni.

© foto di www.imagephotoagency.it

Natan non ha ancora esordito, Lindstrom è appena arrivato e Cajuste è sceso in campo a Frosinone dal primo minuto e poi, nella ripresa, s’è accomodato in panchina: e da quel momento Garcia non ha più schierato un nuovo acquisto dall’inizio. E' il bilancio tracciato quest'oggi dal Corriere dello Sport in merito ai volti nuovi dell'estate:

"E' difficile per Rudi non affidarsi allo storico, al patrimonio umano di qualità e talento messo insieme dal club nelle precedenti stagioni. Rispetto al recente (e glorioso) passato firmato da Spalletti, oggi per la prima volta sulla panchina della Nazionale, il nuovo allenatore ha cominciato a insistere in maniera più costante su Raspadori: titolare due volte su tre, e la terza dentro al posto di Kvara al 60’, e sempre partendo largo a sinistra nei tre d’attacco. E ancora: Juan Jesus ha avuto spazio e stima anche con il signor Luciano, ma di recente s’è ritrovato a recitare da protagonista nel dopo-Kim. Per il resto? Beh, spicca un dato su tutti: l’impiego super limitato di Elmas, il miglior dodicesimo e la luce degli occhi di Spalletti".