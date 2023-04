CdS - Il Milan si è risparmiato di più del Napoli in campionato e non poteva permetterselo

Napoli e Milan hanno fatto turnover rispettivamente contro Hellas Verona e Bologna, ma solo una poteva permetterselo. Lo scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli e Milan hanno fatto turnover rispettivamente contro Hellas Verona e Bologna, ma solo una poteva permetterselo. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Si sono risparmiate in campionato, il Milan di più, tanto di più. Il risultato è stato lo stesso, un pareggino ciascuno, più deludente, ma anche meno rischioso, quello del Napoli. A un passo dallo scudetto e certo di un posto in Champions poteva permettersi una frenatina, il Milan no, lo scudetto è quasi scucito dalla sua maglia e il posto in Champions nella prossima stagione non è proprio sicuro. Nascondendosi, le due squadre si sono tolte riferimenti a vicenda".