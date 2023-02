CdS - Il Napoli per assecondare completamente se stesso deve scovare un rigorista

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport analizzando il nuovo errore dagli 11 metri in Champions

"Trapp fa il miracolo volando e dopo Osimhen, Zielinski e Politano, pure Kvara s’aggiunge all’elenco degli uomini fallibili. Ma il calcio non mente, cancella i disagi emotivi in fretta e in cinque minuti la normalità è riprodotta ancora a destra, di nuovo con Lozano, con quella sua corsa libera verso l’infinito che si chiama Osimhen: cinquanta metri di strappi, poi cadeau per il tap in del «socio in affari» che vale lo 0-1; che sarebbe 0-2 se, dopo una settantina di secondi, l’ingolosito nigeriano non si lanciasse oltre il fuorigioco sull’ennesimo strappo in salsa sudamericana”.