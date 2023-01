CdS - Il Napoli si è mosso con discrezione per Djalò: nessuna fretta

Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Nei radar del Napoli resta sempre Tiago Djalò, difensore del Lille che piace al club azzurro in prospettiva futura. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Non c’è fretta. E non ce n’è per Tiago Djaló, portoghese (22) del Lilla, un giovanotto che dell’Italia sa quanto basta, per essere stato nella Primavera del Milan: il Napoli si è mosso con discrezione, lasciando trapelare il proprio interesse. Così, a futura memoria. E poi da Lilla ad Angers è un attimo".