CdS - Il piano C di ADL: niente penali e clausole per Rudi Garcia

Sul Corriere dello Sport si parla dell'ex tecnico della Roma in chiave Napoli:

Il piano C di De Laurentiis: Rudi Garcia. Sul Corriere dello Sport si parla dell'ex tecnico della Roma in chiave Napoli: "Chi solleverebbe da qualsiasi imbarazzo - le penali, il fastidio per un altro club, quelle cose lì - è invece Rudi Garcia, che in Italia ha allenato (a Roma dal 2013 al 2016), che dunque sa come esprimersi correttamente, che conosce le insidie del campionato italiano, che ha avuto esperienze forti anche a Marsiglia e a Lione, club con una storia, che infine non ha contratto, essendosene andato dall’Al-Nassr e quindi in grado di assumere immediatamente impegni.

Nella lista di Adl, Garcia c’è, e con il francese ormai di casa a Roma c’è stato modo di vedersi, di sentirsi, di confrontarsi sui programmi, sulle aspettative. Piano, piano, c’è un futuro che va attrezzato. Però senza fretta: altrimenti, ci sono almeno altri 37 nomi nell’elenco e fino al 27 giugno, la data limite, è possibile colmare quel vuoto che Spalletti ha lasciato in panchina ma soprattutto nel cuore della gente".