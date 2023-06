CdS - In cima alla lista del Napoli c'è Hojlund: la valutazione dell'Atalanta

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Rasmus Hojlund è in cima alla lista della spesa del Napoli in caso di addio di Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In cima alla lista, però, c’è un danese. Di 20 anni, quasi un rampollo: Hojlund, sì.

Ambizioso, ricco di un talento e di colpi che hanno strappato copertine anche inglesi. Su tutti: il Manchester, lo stesso United che segue Osi, lo ha messo in lista. Proprio come il Napoli: l’Atalanta ha in dote un patrimonio da 40-50 milioni.