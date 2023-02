Cds - Inter, fallimento senza Champions: Inzaghi sarebbe primo colpevole

"Ultimatum Inter: senza Champions, Inzaghi principale colpevole" scrive il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ultimatum Inter: senza Champions, Inzaghi principale colpevole" scrive il Corriere dello Sport. Le parole pronunciate ieri da Beppe Marotta avevano un chiaro intento: "mettere il gruppo davanti alle proprie responsabilità, allo scopo di provocare una reazione". C'è anche però quello che inevitabilmente Marotta non ha detto, "ci saranno conseguenze se quel traguardo non dovesse essere tagliato. Inzaghi sarebbe il principale colpevole. E pagherebbe pure il fatto di non avere vinto lo scudetto l’anno scorso" oltre al fatto di non aver nemmeno lottato per la vittoria, al netto di uno straordinario Napoli, quest'anno.