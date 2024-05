Cds - Italiano e Pioli restano in lista come alternative: la situazione attuale

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si scrive dei tecnici che in estate lasceranno il Milan e la Fiorentina e potrebbero arrivare in azzurro.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gasperini in pole, Antonio Conte in risalita e Pioli e Italiano che restano nella grande lista del Napoli nella caccia del prossimo allenatore in vista della prossima stagione. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si scrive dei tecnici che in estate lasceranno il Milan e la Fiorentina e potrebbero arrivare in azzurro.

"In lista resistono Vincenzo Italiano, il prossimo avversario del Napoli in campionato alla guida della Fiorentina, ormai giunto al capolinea dell’esperienza con la Viola, nonché prossimo alla seconda finale consecutiva di Conference (è anche in quota Bologna); e poi Stefano Pioli, legato al Milan da un altro anno di contratto ma virtualmente separato in casa, nonostante dichiari da un po’ di attendere la fine della stagione per fare il punto della situazione con il Diavolo in merito al futuro. Poker servito".