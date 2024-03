Cds - Juventus, le ultime di formazione verso Napoli: due ballottaggi per Allegri

Torna il sereno in casa Juve alla vigilia della trasferta di Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che però l’emergenza resta

Chiesa e Danilo: recuperati. Torna il sereno in casa Juve alla vigilia della trasferta di Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che però l’emergenza resta, ma concentrata a centrocampo dove mancheranno Rabiot e McKennie: "Chiesa ha superato la botta alla caviglia destra, rimediata mercoledì in uno scontro fortuito con Alex Sandro. Ora tocca ad Allegri decidere se schierarlo titolare: il ballottaggio è con Yildiz per il posto accanto a Vlahovic.

Stesso discorso per Danilo. Potrebbe tornare utile quindi davanti alla difesa. Verosimilmente, però, il brasiliano domani partirà inizialmente dalla panchina. Allegri si affiderà a Locatelli, unico superstite del centrocampo titolare, con Alcaraz che avrà la prima chance da quando è in Italia. Per l’altro posto da interno è ballottaggio tra Cambiaso e Miretti. Il favorito appare al momento l’ex genoano. Miretti, che non gioca dal via da un mese sarebbe il prescelto nel caso Allegri volesse opporre Cambiaso a Kvaratskhelia, uno dei pericoli principali del Napoli. Sulla destra, però, dovrebbe toccare a Weah".