CdS - Kim è il nuovo idolo del popolo: a ogni intervento il pubblico fa una cosa speciale

E' il Napoli del collettivo, in cui poi spicca anche qualche singolo. Ma è il gruppo la forza del Napoli, da Meret e Kim a Osimhen e Kvara, scrive il Corriere dello Sport: "uno straordinario lavoro di squadra che continua a produrre vittorie e ambizioni in Italia e in Europa. Una catena di montaggio perfetta che coinvolge il centravanti, gli esterni e un centrocampo-diga e culmina nella linea difensiva. Da Osi a Rrahmani, passando per il prof Lobotka, Anguissa e Kim. L’idolo del popolo che a ogni intervento urla il suo nome quattro volte. Poker d’assi".