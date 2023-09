CdS - Kvara s'incavola per la sostituzione: come tutti, non la capisce

Nella pagella di Khvicha Kvaratskhelia il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla sostituzione finale

Nella pagella di Khvicha Kvaratskhelia il Corriere dello Sport si sofferma anche sulla sostituzione finale, quando Rudi Garcia decide di richiamare in panchina la stella georgiana per mandare in campo Alessio Zerbin. "All’89’, in piena rimonta, l’allenatore lo sostituisce: e lui s’incavola, non la capisce. Come tutti", si legge sul quotidiano.