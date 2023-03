CdS - Kvara tutto casa e calcio: unica storia fuori dal campo il furto della sua Mini

Sul Corriere dello Sport si racconta delle abitudini fuori dal campo di Khvicha Kvaratskhelia, sempre più uomo copertina in casa Napoli.





"Tutto casa e calcio. Khvicha Kvaratskhelia, l'uomo che fa i gol alla Kvaradona e i capolavori alla Kvaravaggio, in borghese è un ragazzo completamente diverso da quello che in campo fa il fenomeno e il tiranno: tranquillo, semplice, educato. Poche parole e il tono sempre basso. Verrebbe da dire: Clark Kent che diventa Superman quando vede un pallone. Sì. Il Maradona brilla della sua luce, abbagliante dopo l'Atalanta, ma in città per il momento non ha lasciato tracce: in otto mesi l'unica storia da copertina, ahilui, l'hanno scritta i ladri che a novembre gli hanno portato via l'ormai famosissima Mini (poi ritrovata). E per il resto, beh, chi l'ha visto? Eppure, nonostante una vita blindata, è ricercatissimo".