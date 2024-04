Cds - Kvaratskhelia non preoccupa: domenica sarà titolare contro il Monza

Kvaratskhelia ci sarà, domenica a Monza, dopo aver saltato l'Atalanta per la forte contrattura all'adduttore sinistro

Kvaratskhelia ci sarà, domenica a Monza, dopo aver saltato l'Atalanta per la forte contrattura all'adduttore sinistro rimediata in nazionale nei minuti che hanno preceduto la gioia per la storica qualificazione agli Europei con la sua Georgia. A Castel Volturno Kvara migliora e lavora rispettando la sua tabella di recupero finalizzata al rientro per la prossima di campionato. Ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo, domenica all'U-Power Stadium tornerà dal primo minuto. Lo scrive il Corriere dello Sport.