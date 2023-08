Cds, l'editoriale di Cucci: "Ancora insulti ad ADL, a Napoli si continua a tritare tutto"

In un editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Italo Cucci ha parlato di Aurelio De Laurentiis e delle critiche nei suoi confronti.

© foto di Federico De Luca

In un editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalista Italo Cucci ha parlato di Aurelio De Laurentiis e delle critiche nei suoi confronti. Di seguito alcuni stralci: "Mi difendevano dai tanti odiatori di Aurelio De Laurentiis mai contenti di lui. Io ne parlavo bene e basta. Lo detestavano quand’era logicamente perdente, ovvero in caccia di uno scudetto posto in fondo a una strada ricca d’ostacoli - C, B, A, Europa - saltati tuttavia uno a uno. Lo detestano da quando ha vinto perché in fondo ha osato contraddirli, sbugiardarli, ridicolizzarli. Peggio ancora: li ha fatti godere. Ma come s’è permesso un fragoroso ingresso nella loro intimità?

A Napoli sembra non sia cambiato nulla. La tendenza intellettuale è tritare tutto fuorché Maradona. Ed è una scusa rifugiarsi nell’Impossibile, nella ininterrotta riverenza al Diego la cui scarpetta è stata baciata anche da Elly. Una vile scusa, perché raramente il nome di Diòs è rammentato insieme con quello del suo profeta: Don Corrado gode da più di trent’anni dell’ignobile irriconoscenza dei napoletani che non lo amarono - come De Laurentiis - prima, durante e dopo i primi storici scudetti.

De Laurentiis, nonostante lo scudetto più bello del secolo è ancora un Signor Sì-Però. Se ha subìto insulti e derisioni perché un anno fa ha svuotato la cantera, oggi è deprecabile perché ha eliminato Spalletti e - come si chiama quello della Juve? - sì, Giuntoli".