Cds - La Champions è la disperazione del Napoli! Pagata inesperienza, troppi errori in 180'

Il Corriere dello Sport commenta così il ko col Milan nel doppio confronto ai quarti Champions

Il Corriere dello Sport commenta così il ko col Milan nel doppio confronto ai quarti Champions: "La Champions è la disperazione del Napoli, che la butta via sbagliando tanto nei 180' forse per tensione o perché nelle sue corde ancora gli mancano nottate del genere. Il Milan è di Leao, di Maignan, di Theo Hernandez, è la sintesi d’un momento che ne esalta la freddezza e lo tiene sempre in quella comfort zone che solo al 93' Osimhen mette a rischio: 1-1, con cinismo, senza civetteria, né concessioni, pur sapendo ventidue conclusioni e regalandosene sei. Il Napoli riflette sugli errori".