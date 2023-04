CdS - La Champions fa malissimo: inseguire la finale penalizza in campionato

"La Champions fa malissimo". Per Ivan Zazzaroni , è quella cosa "per la quale ti batti un anno intero per raggiungerla e se sei così bravo da andare avanti ti ritrovi a dover scegliere tra la zona e la finale, tra l’uovo subito e la gallina domani, con il rischio di perderli entrambi e sentirti dare del fallito".

Dalle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista - in riferimento ai risultati di ieri di Milan, Napoli e Inter - sottolinea come inseguire il grande sogno sia "elettrizzante", ma non possa essere "penalizzante fino a questo punto". I club italiani, sottolinea Zazzaroni, "non possono più permettersi voli pindarici: ci sono necessità superiori, quasi tutte finanziarie, di sopravvivenza o di rilancio in tempi stretti".