CdS - La chiave tattica di Napoli-Milan: c'è un duello che vale più di altri

© foto di © DANIELE MASCOLO

Analisi tattica sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, con particolare attenzione al duello tra Stanislav Lobotka e Ismael Bennacer: "La chiave tattica è fra le mani e soprattutto fra i piedi di Bennacer. Si incollerà a Lobotka come all’andata, facendo il trequartista come posizione e il mediano come lavoro, oppure tornerà a giocare da regista una trentina di metri più giù? Visto il risultato dell’andata e vista l’eccellente partita dell’algerino (gol annesso) sul regista slovacco, è probabile che Pioli riproponga la mossa.