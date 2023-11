CdS - La Grande Bellezza di Spalletti non è replicabile, ma Mazzarri ha già riacceso la luce

Buona la prima del Walter Mazzarri 2.0. Il Napoli vince nella prima del nuovo tecnico e lo fa a Bergamo.

Buona la prima del Walter Mazzarri 2.0. Il Napoli vince nella prima del nuovo tecnico e lo fa a Bergamo, al termine di una sfida tirata, equilibrata e sofferta, che però rilancia i campani per le zone più alte della classifica e soprattutto manda un segnale dopo l'esonero di Rudi Garcia. Ne parla il Corriere dello Sport, che analizza i primi 90' di Mazzarri. "Non c’è la Grande Bellezza, quella che Luciano Spalletti - in tribuna - ha spalmato in Italia e in Europa, e che non è replicabile, ma almeno è riemersa una consistenza caratteriale e una brillante normalità utile per rivedere la luce spentasi con Garcia", si legge.

La vittoria nel miglior momento della Dea

Un Napoli che ha saputo soffrire e ha saputo soprattutto punire nel momento meno atteso. Il gol decisivo di Elmas, viziato da un errore di Carnesecchi, arriva dopo un forcing della Dea, nel miglior momento dell'Atalanta di Gasperini. Un gol annullato a Pasalic, poi la fiammata del macedone, che su assist di Osimhen non perdona i nerazzurri. E Mazzarri ringrazia, riparte con il piede giusto e si gode il primo successo.