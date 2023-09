CdS - La Lazio ha accettato di subire a lungo l'iniziativa del Napoli, poi l'ha messo sotto

Luis Alberto è classe, emozione pura, talento e in serate come quella di ieri ha pochi eguali nel nostro campionato, come sottolinea Ivan Zazzaroni

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Straripante, non solo per il gol. Luis Alberto regala una prestazione da top assoluto contro il Napoli, nel successo della Lazio di Maurizio Sarri contro la squadra di Rudi Garcia, al primo ko dal suo ritorno in Italia. Lo spagnolo è classe, emozione pura, talento e in serate come quella di ieri ha pochi eguali nel nostro campionato, come sottolinea Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport nel suo approfondimento odierno. "Una Lazio che ha accettato a lungo di subire l’iniziativa di un Napoli in serata (mezza, per la verità) e che ha saputo metterlo sotto con le percussioni di Felipe Anderson arricchite dalle magie di Luis Alberto: un tacco degno del miglior Madjer e il magnifico velo che ha ispirato la rete di Kamada. Lo spagnolo ha qualità che pochi possiedono, vede un calcio che ad altri è vietato, le sue insofferenze e trasgressioni, talvolta inaffrontabili, sono peraltro espressioni di un’evidente genialità", scrive Zazzaroni.