CdS - Lavoro sulla difesa a Castel Volturno: rispolverate abitudini perse con Garcia

Tra gli otto difensori del Napoli, soltanto due in questo momento sono in nazionale: Di Lorenzo e Ostigard. Con Mario Rui out, ci sono comunque cinque interpreti a disposizione di Walter Mazzarri a Castel Volturno. E così il tecnico di San Vincenzo si è concentrato proprio sul reparto arretrato:

"La difesa è il reparto più presente tra i reduci di Castel Volturno, Rrahmani e compagni hanno potuto lavorare subito sulla linea difensiva, rispolverando abitudini che avevano perso durante l’era Garcia".