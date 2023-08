CdS - Lindstrom 'cancella' il clamoroso no di Veiga: il racconto dei tifosi a Villa Stuart

Il lieto fine di questa storia addolcisce l’estate dei partenopei, che rischiava di essere ricordata come quella del rimpianto Gabri Veiga.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il lieto fine di questa storia addolcisce l’estate dei partenopei, che rischiava di essere ricordata come quella del rimpianto Gabri Veiga. Sul Corriere dello Sport si torna a parlare del mancato arrivo dello spagnolo al Napoli: "Per gli assidui frequentatori della casa di cura in Via Trionfale, un manipolo di tifosi del Napoli che vivono nella Capitale e che non si perdono neppure gli arrivi dei Primavera, il “gran rifiuto” dello spagnolo si è già trasformato in una di quelle storielle capaci di arricchirsi continuamente di succosi particolari, fino a sconfinare nella leggenda.

«Eravamo tutti qua la scorsa settimana, c’era persino la tv. Pareva fosse già partito l’aereo. Che figura...». E invece il nuovo asso - secondo danese nella storia del club, il primo fu Nielsen nel 1968-69 - ha rispettato impegni e appuntamenti, accettando una di quelle sfide che possono cambiare le prospettive di una carriera che a soli 23 anni ha già vissuto momenti emotivamente intensi come la vittoria del titolo in Svezia col Brondby o come l’Europa League (decisamente più prestigiosa) conquistata nel 2022 insieme all’Eintracht. Ma vuoi mettere il golfo, la Serie A, il tricolore sul petto?".