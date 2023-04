CdS - Lo 0-4 di Napoli è la svolta del Milan: due i fattori decisivi al Maradona

Il Corriere dello Sport oggi in edicola torna sulla vittoria dei rossoneri al Maradona del 2 aprile in campionato

Il Corriere dello Sport oggi in edicola torna sulla vittoria dei rossoneri al Maradona del 2 aprile in campionato: "Il Milan del bel tempo perduto, quello che a maggio scorso ha ribaltato il senso della propria esistenza e pure quella dell’Inter, è uscito dal proprio corpo, e da gennaio in poi ne ha perse cinque e vinte altrettante, s’è smarrito complessivamente in quattro pareggi, ha infilato in questa innaturale involuzione il maestoso blitz di Napoli ma soprattutto ha offerto a se stesso, nel braccio di ferro con il Tottenham, gocce di fiducia e di consapevolezza d’una natura internazionale che gli appartiene geneticamente.