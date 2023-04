Cds - Lobotka spento, sembrava l'oggetto misterioso con Gattuso

Per novanta minuti lo slovacco ha smesso i panni dello straordinario e onnipresente regista

Prova da dimenticare quella di Stanislav Lobotka contro il Milan. Per novanta minuti lo slovacco ha smesso i panni dello straordinario e onnipresente regista ammirato in questa stagione e ha reindossato quelli dell'oggetto misterioso dei tempi di Gattuso. Ha colpito vederlo svagato, assente, privo di quell'agonismo feroce che ha contraddistinto fin qui le sue prestazioni. Lo slovacco non si è mai ripreso nel corso del match. Non si è vista nessuna di quelle accelerazioni cominciate ad agosto a Verona quando segnò con un destro nell'angolino basso. Era come spento. Lo scrive il Corriere dello Sport.